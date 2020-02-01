الجزائر 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش والأمن الجزائريين 67 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين بعدة مدن جزائرية .وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عناصره بمدينتي عين صالح وبرج باجي مختار أوقفوا 9 مهربين، وصادروا منهم ثلاثة شاحنات ومركبة رباعية الدفع، وخمس مولدات كهربائية، و150 كيساً من خليط الحجارة وخام الذهب.وأضاف أن عناصر مشتركة من الجيش والأمن أوقفوا 58 مهاجرًا غير شرعي بمدن وهران وتلمسان وباتنة وإدرار وعين قزام.وأشارت نفس المصادر إلى تسليم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، واسترجعت خلال العملية مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وثلاثة مخازن وكمية من الذخيرة، إلى جانب القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمدينتي غليزان وسكيكدة واكتشاف مخبأين للإرهابيين، وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظة الجلفة.// انتهى //17:18ت م0081