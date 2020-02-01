عدن 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأحبطت قوات الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط اليمن محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقعه في جبهة قانية الوهبية.وأوضح مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين فجر اليوم واستمرت لساعات قبل أن تتمكن قوات الجيش من صده وإجبار المهاجمين من ميليشيا الحوثي على التراجع.وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش في منطقتي " في العر ، ومسعودة"، مشيرًا إلى أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر آخرين بينهم قيادات ميدانية.// انتهى //17:18ت م0082