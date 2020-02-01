جدة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسقدم أسطور الجولف الأمريكي فيل ميكيلسون الفائز بـ 42 جولة بي جي أيه والحاصل على 5 بطولات كبرى نصائحه للاعبة الجولف السعودية ليلى التلمساني التي تطمح بأن تصبح أول محترفة جولف تمثل المملكة.وأعرب اللاعب الأمريكي عن دهشته بما شاهده في المملكة من شغف وإصرار التلمساني صاحبة الـ 16 عاماً التي بدأت بممارسة الجولف منذ أشهر بعد أن انتقلت عائلتها لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ولكنها قطعت شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين, كما شاركت بجانب والدتها في بطولة "بان آرابيا" التي أقيمت في جمهورية مصر العربية في الصيف الماضي والتقت مع أسطورة الجولف الحية ميكيلسون, إضافة إلى المصنف الأول عالمياً مواطنه بروكس كيبكا الذي يُعد بالتأكيد أكبر دافع لشغفها وطموحها.من جانبه قال ميكيلسون الملقب بـ "ليفتي" : أحب رؤية الصغار وهم يمارسون رياضة الجولف فهو أمر يثير حماسي, مشيراً إلى أن رؤيته لشغف بعض اللاعبين الصغار والخطط المطروحة لإقامة ملاعب أخرى حول المملكة كهذا الملعب الرائع يشعره بالسعادة.يذكر أن المتأهلين يتنافسون على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 3,5 ملايين دولار.// انتهى //17:22ت م0083