الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واستعادل فريق الأهلي مع نظيره العدالة بهدف لمثله خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، ضمن لقاءات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتقدم العدالة أولا عن طريق اللاعب ميدوين بيتيغي بعد مرور نصف ساعة من صافرة انطلاق المباراة، حينما سدد ضربة جزاء لفريقه لترتد وتتهادى أمامه ليعيد إرسالها إلى الشباك.وبعد 8 دقائق من هدف العدالة، أدرك فريق الأهلي التعادل بواسطة سلمان المؤشر الذي استلم تمريرة بينية من بلايلي اخترق فيها العمق الدفاعي ويرسلها في الشباك مسجلاً هدفاً أهلاوياً، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.وبهذه النتيجة رفع رصيد العدالة إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 30 نقطة للأهلي صاحب المركز الثالث.// انتهى //18:15ت م0086