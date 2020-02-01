القاهرة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم بمعالي وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية السودان عمر قمر الدين إسماعيل ، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد حاليا بالقاهرة.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:23ت م0089