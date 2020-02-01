سياسي / سمو وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية
السبت 1441/6/7 هـ الموافق 2020/02/01 م واس
القاهرة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم بمعالي وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية السودان عمر قمر الدين إسماعيل ، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد حاليا بالقاهرة.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
18:23ت م
0089