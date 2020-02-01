عمّان 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأقام أعضاء ومنسوبو سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن والمكاتب والملاحق التابعة لها مساء أمس، حفل استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.وأكد السفير السديري خلال لقائه بطاقم السفارة ورؤساء الأندية الطلابية التي شاركت في الحفل، على أهمية العمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الدائمة وذلك بتقديم أفضل الخدمات وجميع التسهيلات لأبناء المملكة في الخارج.وقال في خلال حديثه بأن من أهم واجبات الزملاء العاملين في السفارة، هي أهمية إبراز الصورة المشرقة للمملكة خارجيًا على جميع الأصعدة، وتوثيق أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين السعودي والأردني.// انتهى //18:25ت م0090