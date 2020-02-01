الخرطوم 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم، رئيس الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان توت قلواك الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأكد حمدوك خلال اللقاء حرص حكومته على دعم وإنجاح مفاوضات السلام السودانية بجوبا وذلك من أجل الوصول إلى سلام شامل بالبلاد.من جانبه أوضح قلواك أنه قدّم تنويرًا لرئيس مجلس الوزراء عن سير عملية التفاوض والخطوات الإيجابية المحرزة بين أطراف التفاوض كافة، مشيرًا إلى تجاوز العديد من التحديات التي تواجه عملية تحقيق السلام الشامل، مبينًا أن مفاوضات السلام قطعت شوطًا بعيدًا في مختلف المسارات.// انتهى //18:30ت م0091