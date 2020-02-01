عدن 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأعلن الجيش الوطني إحرازه تقدما ميدانيا في قتاله ضد ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في شرق مدينة تعز.وقال المتحدث باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر: إن وحدات من الجيش تمكنت خلال هجوم واسع شنته فجر اليوم من تحرير تلّتي المقرمي والجعشاء في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.وأشار البحر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى تدمير دبابات وعربات عسكرية ومدافع واختراق التحصينات الدفاعية والسيطرة على تبة المقرمي الإستراتيجية التي تطل على تبة الجعشاء ومواقع السلال ووادي صالة كما تطل على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بمنطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة المتمردين المدعومين من إيران.وفي غرب المحافظة أعلنت قوات تابعة لألوية العمالقة تدميرها عددا من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة البرح.وذكر بيان للألوية - نشره على موقعه الإلكتروني - أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين في جبهة البرح وتمكنت قوات العمالقة من دك تحصينات للميليشيا في جبال رسيان شمال البرح.وأضاف البيان أن قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي سقطوا في المواجهات وتم تدمير عتاد قتالي للمتمردين.// انتهى //18:31ت م0092