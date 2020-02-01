رياضي / الدراج الإسباني جوزيف بيتالو يحقق بطولة الدراجات الصحراوية " تيتان" بنسختها الخامسة عشر بمنطقة حائل
السبت 1441/6/7 هـ الموافق 2020/02/01 م واس
حائل 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس
حقق الدراج الإسباني جوزيف بيتالو بطولة الدراجات الصحراوية " تيتان" بنسختها الخامسة عشر التي تقام بمنطقة حائل ضمن موسم حائل 2019م, حيث جاء بالمركز الأول في الترتيب العام في ختام الجولة الرابعة والخيرة بزمن 13.33.42 فيما جاء خلفه في المركز الثاني الدرّاج الإسباني جولين زيبرو بزمن 13:37:12، وحصل الإسباني اوسكار بيجول على المركز الثالث بزمن 13:51:36.
وجاءت بقية نتائج الترتيب العام على النحو التالي :
المركز الرابع : اوريول كولوم
المركز الخامس : جوزي لويس قوميز
المركز السادس : تشافي فيقو
المركز السابع : ايميلو جوزي فيردو
المركز الثامن : تشافي بينيت
المركز التاسع : جينيز لوبيز
وفي المركز العاشر : تشافير دياز
وشهدت الجولة الرابعة والأخيرة تنافس قوي بين المتسابقين بعد أن قطعوا مسافة 69 كم في مسار شديد الوعورة تنوع بين مسارات صخرية ورملية في وسط سلسلة جبال أجا ، حيث حقق الدرّاج جوزيه لويس قوميز المركز الأول للجولة الرابعة بزمن 2.11.17 وحقق الدرّاج جولين زيبرو المركز الثاني بزمن 2.11.31 وجاء جوزيف بيتالو ثالثاً بزمن 2.11.32.
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