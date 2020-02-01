حائل 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسحقق الدراج الإسباني جوزيف بيتالو بطولة الدراجات الصحراوية " تيتان" بنسختها الخامسة عشر التي تقام بمنطقة حائل ضمن موسم حائل 2019م, حيث جاء بالمركز الأول في الترتيب العام في ختام الجولة الرابعة والخيرة بزمن 13.33.42 فيما جاء خلفه في المركز الثاني الدرّاج الإسباني جولين زيبرو بزمن 13:37:12، وحصل الإسباني اوسكار بيجول على المركز الثالث بزمن 13:51:36.وجاءت بقية نتائج الترتيب العام على النحو التالي :المركز الرابع : اوريول كولومالمركز الخامس : جوزي لويس قوميزالمركز السادس : تشافي فيقوالمركز السابع : ايميلو جوزي فيردوالمركز الثامن : تشافي بينيتالمركز التاسع : جينيز لوبيزوفي المركز العاشر : تشافير ديازوشهدت الجولة الرابعة والأخيرة تنافس قوي بين المتسابقين بعد أن قطعوا مسافة 69 كم في مسار شديد الوعورة تنوع بين مسارات صخرية ورملية في وسط سلسلة جبال أجا ، حيث حقق الدرّاج جوزيه لويس قوميز المركز الأول للجولة الرابعة بزمن 2.11.17 وحقق الدرّاج جولين زيبرو المركز الثاني بزمن 2.11.31 وجاء جوزيف بيتالو ثالثاً بزمن 2.11.32.// انتهى //18:46ت م0096