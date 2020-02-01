الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسشاركت 4 حاضنات ومسرعات أعمال في ملتقى "بيبان الرياض" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك لتقديم خدماتها في دعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية وبرامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة خلال فترة زمنية تتراوح غالباً من 3 إلى 6 أشهر من خلال توفير مساحات العمل وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، بالإضافة لتسهيل الحصول على تمويل أو استثمار في المشروع وكذلك إتاحة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال فيما بينهم.وأوضح المدير العام لمجمعات ريادة الأعمال في "منشآت" محمد الملا أنه حرصنا في "بيبان الرياض" على تواجد أفضل الحاضنات الممارسة لنشاطها في مدينة الرياض لخدمة رواد الأعمال, إضافة إلى مساحات العمل المشتركة التي تعرف بكونها كيان قائم على الاقتصاد التشاركي يهدف لتوفير مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات يمكن تأجيرها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والعمل المستقل، وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية من مكاتب مؤثثة مغلقة أو مفتوحة وخدمات الاتصالات والسكرتارية بالإضافة لإمكانية إقامة فعاليات وورش عمل.وبين الملا أن من أهم أهداف الحاضنات والمسرعات المساعدة على إنجاز ما يحتاجه رائد الأعمال لإكمال مشروعه، ومساعدته على زيادة فرص النجاح وضمان الاستمرارية وتحديد الرؤية من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات يمكن الحصول عليها من قبل "منشآت" وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة.يذكر أن "منشآت" حرصت على تواجد حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة في ملتقى بيبان الرياض باعتبارها المظلة الأولى للأعمال وجميع الجهات ذات العلاقة أو المهتمة بصناعة منظومة ريادة الأعمال من خلال نشر ومشاركة وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، وتُعد مساهمة في تطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال بناء مرجعية موثوقة وشبكة ذات قيمة مضافة.// انتهى //19:00ت م0100