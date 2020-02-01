جدة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسواصلت منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف التي يحتضنها ملعب رويال غرينز والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في يومها الثالث.وشهد اليوم الثالث عودة اللاعب الآيرلندي الشمالي غرايم ماكداول لصدارة الترتيب بعد منافسة قوية مع الفرنسي فيكتور دوبيسون الذي قدم أحد أفضل مستوياته في البطولة حيث تصدر معظم مراحل اليوم وأنهاه بـ 11 ضربة تحت المعدل إلى أن تقدم عليه ماكداول في آخر المراحل بفارق ضربه واحدة ستجعله يدخل منافسات اليوم الأخير متصدراً للترتيب.في حين اكتفى متصدر اليوم الأول الماليزي غافين غرين بالمركز الثالث بتحقيقه نتيجة 9 ضربات تحت المعدل تلاه بطل نسخة العام الماضي الأمريكي داستن جونسون بـ 7 ضربات تحت المعدل وشاركه الفرنسي فيكتور بيريز حيث تراجع بعد صدارته في اليوم الثاني.هذا وتستكمل منافسات اليوم الأخير من البطولة بالغد حيث يتنافس المتأهلون على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 3,5 مليون دولار، وبالإضافة إلى مشاهدة أبرز النجوم العالميين في اللعبة.// انتهى //19:25ت م0102