حائل 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن أسماء المشاركين في بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020، في نسخته الخامسة عشر التي تضمنت 60 مُشاركًا في فئة السيارات، و55 مُشاركًا في فئة الدراجات النارية، فيما ستنطلق أولى مراحل البطولة التي تنظمها هيئة تطوير منطقة حائل ويشرف عليها فنياً الاتحاد السعودي للسيارات الأربعاء المُقبل.وينتظر السائقون اختباراً حقيقاً لمهارتهم في القيادة والقدرة على الصمود نظراً للطبيعة المتنوعة في المنطقة التي ستضفي المتعة والإثارة على السباق الذي يترقبه الكثيرون.// انتهى //19:26ت م0103