حائل 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واستشارك 33 سيارة طبية مجهزة تجهيزاً كاملاً منها 13 سيارة دفع رباعي جديدة، وسيارات تموين طبي ضمن لجنة الخدمات الطبية والطوارئ لبطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020م، إضافة إلى طائرات للإخلاء الطبي والإسعاف الجوي والإنقاذ السريع.وأوضح رئيس لجنة الخدمات الطبية والطوارئ لرالي حائل 2020م عبدالرحمن بن حمد اليحياء أن اللجنة الطبية وفرت كادراً لهذه المناسبة من أطباء وممرضين وفنيين من جميع التخصصات وضباط وأفراد وإداريين، مبيناً أن اللجنة تتكون من الهلال الأحمر والشؤون الصحية والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن وطائرات الإخلاء الطبي، التي ستقوم بتغطية مسار الرالي في جميع مراحله.وأضاف اليحياء أنه جرى تجهيز عدة فرق إسعافية عند كل مرحلة في البداية والنهاية مجهزة بتجهيز متقدم، كما تقوم اللجنة الطبية بتغطية الفحص الفني ومواقع السباق، إضافة إلى تواجد عيادة طبية متكاملة مع غرفتين إسعافيتين في مقر الصيانة وعمليات الرالي، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة ستتولى دعم طائرات الأخلاء الطبي بالمواد والأجهزة والمستلزمات الطبية.// انتهى //19:38ت م0106