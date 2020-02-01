الداير 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسنفذت اللجنة المنظمة لمهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الداير بني مالك اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "التوازن الذاتي وبناء الوطن", وذلك في مقر خيمة الورش التدريبية بالمهرجان بحي العرقين.وأوضح مسؤول الورشة التدريبية بالمهرجان أحمد بن حسن المالكي أن البرنامج الذي شارك فيه 30 متدرباً بهدف تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل.وبين أن البرنامج تناول العديد من المحاور حول الثقة بالنفس وبناء التغيير الذاتي ، وكيفية تحقيق التوازن الذاتي بالثقة.// انتهى //19:38ت م0107