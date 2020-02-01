القاهرة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لجميع الجهود الرامية نحو إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، مشددةً على أهمية تغليب العقل للتعامل بحكمة مع التطورات.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور بن محمد قرقاش خلال رئاسته وفد الإمارات المشارك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب التي عقدت اليوم بالقاهرة، لبحث خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن" بحضور وزراء الخارجية العرب والرئيس الفلسطيني محمود عباس.وشدد معاليه على أهمية المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى أن الحوار هو الفرصة الأساسية والمثلى في سبيل التوصل لاتفاق السلام الذي يعد الخيار الإستراتيجي العربي الذي يجب أن نسعى إليه جميعاً.وقال إن الاتفاق العربي حول القضية الفلسطينية يتسق مع جهودنا الجماعية لتحصين عالمنا العربي، مجدداً دعم الإمارات لجميع الجهود الرامية نحو إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية .وأضاف أن الظروف التي تمر بھا قضيتنا الفلسطينية والمنطقة تتطلب منا اتخاذ قرارات صعبة بما يتوافق مع حجم التحدّيات التي تمر بھا القضية والمنطقة بشكل عام، ونتطلع لأن يسفر اجتماعنا اليوم عن موقف عربي واضح يدعم جھود تحقيق السلام وإنھاء الاحتلال والتوصل إلى حل لھذا الصراع، بما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الأمن والاسـتقرار في المنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وشعوبنا العربية كافة.// انتهى //19:55ت م0109