بغداد 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأعلن محمد توفيق علاوي تكليفه رسميًا من قبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح بتشكيل الحكومة الجديدة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قوله مخاطبًا المتظاهرين في شريط فيديو مساء اليوم "أنا مواطن وفخور لما حصل من أجل التغيير, والآن أنا موظف لديكم, وحامل أمانة كبيرة ولا تعودوا إلا بتحقيق مطالبكم سواء أنا" رئيس الوزراء " أوغيري", داعيًا المتظاهرين إلى الاستمرار في تظاهراتهم, مضيفًا "لولا تضحيات أبناء الشعب العراقي لما تحقق أي تغيير".وتابع علاوي مخاطبًا المتظاهرين أن "سلاح الدولة يجب أن يرفع بوجه من يرفع عليكم السلاح, ابقوا في الساحات لحين محاسبة القتلة، وسنعوض أسر الشهداء ونعالج الجرحى, ونحدد موعداً للانتخابات وقانون الأحزاب وقانون من أين لك هذا, ونعيد هيبة القوات الأمنية ونعمل على إعادة الاقتصاد ونحارب الفساد".ولوح علاوي بترك المنصب في حال إصرار الكتل السياسية على فرض أسماء لشغل الوزارات.ومحمد توفيق علاوي سياسي عراقي، ولد عام 1954 في العاصمة بغداد، أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها ، التحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة واضطر إلى مغادرة بلاده إلى بيروت لإكمال دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكيةشغل منصب وزير الاتصالات في إحدى الحكومات العراقية التي شكلت بعد 2003 كما كان عضوًا في مجلس النواب العراقي.// انتهى //22:07ت م0116