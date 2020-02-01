جدة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأطلق البنك الإسلامي للتنمية اليوم مبادرة للابتكار تحت شعار " حماية حياة المرأة من السرطان " ، تهدف إلى تشجيع ومكافأة المقترحات المبتكرة لتعزيز النظم الصحية الوطنية في مجال الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم، والكشف المبكر عنهما وعلاجهما من خلال التوسع ورفع القدرات في مجال الخدمات الفعالة والآمنة والمستدامة لمكافحة السرطان.وتتيح المبادرة الفرصة للمبتكرين للتنافس على أربع جوائز مقدمة من البنك بقيمة إجمالية 200000 دولار أمريكي للفائزين في فئتين، وهما فئة الكشف المبكر منخفض التكلفة والحلول التشخيصية، وتحتوي هذه الفئة على جائزتين قيمة كل منهما 50 ألف دولار أمريكي، وفئة مشاريع بناء القدرات والتي تتضمن أيضا جائزتين قيمة كل منهما 50 ألف دولار أمريكي، ويظل باب المشاركة في المسابقة مفتوحا حتى العاشر من مارس المقبل، وسيتم تقديم الجوائز للفائزين خلال الاجتماع السنوي للبنك 1-4 أبريل 2020.وصرح معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار بهذه المناسبة بأن هذه الخطوة تأتي استجابة لضرورة التصدي لخطورة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في البلدان الأعضاء، وللمساهمة في الجهود العالمية في مكافحة هذا المرض القاتل وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار) ، وغيرها من الأهداف ذات الصلة .وخلص معاليه إلى أن البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ظلا يعملان خلال العقد الأخير لدعم الدول الأعضاء من أجل تعزيز قدرتها على مكافحة السرطان وتوسيع فرص الحصول على خدمات تشخيصية وعلاجية فعالة وآمنة ومستدامة.// انتهى //22:18ت م0117