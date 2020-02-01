الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسفاز فريق الشباب على الفتح بنتيجة هدفين مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في إطار الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الفتح عبر ركلة جزاء في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول حملت توقيع مروان سعدان .وبعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني نجح الشباب في تعديل النتيجة بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وضعها ماكيتي ديوب في الشباك، قبل أن يضيف كريستيان جوانكا هدف الفوز للشباب في الدقيقة 51 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.وارتفع رصيد فريق الشباب إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الفتح عند عشر نقاط في المركز الـ 15.// انتهى //22:38ت م0119