عرعر 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر .وأشار إلى أنه وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بسرعة ضبطهما واتخاذ مايلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي والذي أسفرت الإجراءات الاستدلالية بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورطين في ذلك ،وهما مواطنان اثنان بالعقدين الثاني والثالث من العمر ، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .// للصحف فقط // // انتهى //22:39ت م0120