الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واساختتمت اليوم دورة الحكام الواعدين الأولى بالمدينة المنورة بمشاركة حكام مسابقات الفئات السنية التي استمرت لمدة 3 أيام، وبمشاركة 67 حكمًا من مختلف اللجان الفرعية بالمملكة.وشهدت الدورة مشاركة المحاضرين علي المطلق ومحمد بخيت وعبدالمحسن الزويد وعبدالعزيز العقيلي وعبدالعزيز الكثيري ومدرب اللياقة البدنية عبدالرحمن المالكي.واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية واختبارات في القانون وإقامة مباريات ودية ومراجعة الحالات وشرحها للحكام.// انتهى //23:53ت م0126