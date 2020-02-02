عرعر 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واستعادل فريق نادي عرعر الرياضي لكرة القدم مع فريق الدرعية سلباً دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الثانية وذلك على أرض مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بعرعر .بهذه النتيجة يصبح نادي عرعر في الترتيب الثاني في المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثانية ب25 نقطة بعد نادي الخلود المتصدر ب25 نقطة ، فيما ظل الدرعية ثالثا ب24 نقطة .// انتهى //00:12ت م0127