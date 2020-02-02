عرعر 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم مسابقة هدد الشمال للصقور بإشراف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرعر التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع مركز السلطان للصقور بمشاركة ما يقارب 700 صقار وذلك بقرية أم خنصر .وأشارت لجنة التنمية الأهلية بعرعر إلى أن المسابقة عبارة عن هدد حمام للصقور ويتأهل الصقر الصائد للنهائيات، لافتاً النظر إلى أن المسابقة تستمر لمدة 13 يوماً ، مبيناً أن المسابقة تهدف إلى إحياء تراث الآباء والأجداد في هواية اقتناء الصقور والمحافظة على هذه الهواية الأصيلة.// انتهى //00:16ت م0128