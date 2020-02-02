أنجامينا 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو بالعاصمة التشادية أنجامينا الأمين العام للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية أحمد علامي.وأفاد موقع رئاسة الجمهورية في تشاد أن اللقاء تمحور حول دراسة الأحوال الأمنية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي يُتوقع إجراؤها بالمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية، بالإضافة إلى قضايا ومواضيع أخرى مهمة .// انتهى //01:16ت م0129