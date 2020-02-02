القاهرة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسرحبت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بالقرار الجماعي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي أسفر عن رفض خطة السلام الأمريكية.وقررت في اجتماع طارئ عقد اليوم بالقاهرة، دعوة المؤسسات الإعلامية كافة إلى توسيع مجالات التغطية الصحفية لدعم الشعب الفلسطيني، ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي ورفض خطة السلام الأمريكية.كما قررت الأمانة العامة التوجه بخطابات إلى برلمانات العالم وكل النقابات والمؤسسات المهنية والعمالية والاجتماعية ومؤسسات حقوق الإنسان لشرح مخاطر المؤامرة على فلسطين وشعبها، ودعوتها للتحرك بكافة الوسائل المتاحة.ودعت إلى دعم لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في الاتحاد وتنشيط عملها لوضع برنامج تحرك متواصل وفعال على الصعد كافة في مواجهة خطة السلام الأمريكية، مشددة على أن فلسطين التاريخية هي أرض الشعب العربي الفلسطيني، بعاصمتها القدس وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية.// انتهى //03:01ت م0131