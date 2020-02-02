كابل 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسلقي 11 مسلحا من حركة طالبان مصرعهم بعملية شنتها قوات الكوماندوز من الجيش الوطني الأفغاني بمقاطعة أوروزجان جنوب أفغانستان.وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها اليوم أن العملية أطلقت في وقت متأخر من مساء الجمعة في محيط مدينة تيرين كوت حاضرة المقاطعة، مما أسفر عن مقتل 11 من مسلحي حركة طالبان.وأشار البيان إلى أنه تم خلال العملية تدمير مستودع للأسلحة والذخيرة وتعطيل أنشطة المتمردين في المقاطعة.// انتهى //03:24ت م0133