بكين 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسأعلنت السلطات الصينية اليوم أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 304 حالات بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت إذ سجلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.// انتهى //03:31ت م0134