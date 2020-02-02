الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير جازان يطلع على سير العمل بإدارة الأحوال المدنيةأمير الشرقية يدشن ثلاثة مشروعات للطرقفيصل بن سلمان يوجه برعاية طاقات الأيتام الإبداعيةوزير التعليم: نعمل على الربط بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل.. وبين المناهج واحتياجات السوقمركز الملك سلمان للإغاثة.. للمحتاجين خير معينالشورى يشدد على إصلاح البنية التحتية للمستشفياتمحافظ حفر الباطن يلتقي رئيس هيئة النقل العامالمملكة: فلسطين قضيتنا الأولى.. وندعم قرارات شعبهاعباس: لن يسجل التاريخ أنني بعت القدسرفض عربي لـ«صفقة القرن»وزير الخارجية الفلسطيني: مستعدون للسلاممطالب بريطانية بسحب المرتزقة من ليبياالقيادي الانقلابي سلطان زابن مسؤول اعتقال وقمع اليمنياتتقرير أممي: أسلحة الحوثيين مشابهة للإنتاج الإيرانيبريطانيا تبدأ مرحلة ما بعد «بريكست»جونسون: الستار أسدل على بداية عصر جديد// يتبع //06:02ت م0003