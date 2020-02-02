عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/6/8 هـ الموافق 2020/02/02 م واس
الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير جازان يطلع على سير العمل بإدارة الأحوال المدنية
أمير الشرقية يدشن ثلاثة مشروعات للطرق
فيصل بن سلمان يوجه برعاية طاقات الأيتام الإبداعية
وزير التعليم: نعمل على الربط بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل.. وبين المناهج واحتياجات السوق
مركز الملك سلمان للإغاثة.. للمحتاجين خير معين
الشورى يشدد على إصلاح البنية التحتية للمستشفيات
محافظ حفر الباطن يلتقي رئيس هيئة النقل العام
المملكة: فلسطين قضيتنا الأولى.. وندعم قرارات شعبها
عباس: لن يسجل التاريخ أنني بعت القدس
رفض عربي لـ«صفقة القرن»
وزير الخارجية الفلسطيني: مستعدون للسلام
مطالب بريطانية بسحب المرتزقة من ليبيا
القيادي الانقلابي سلطان زابن مسؤول اعتقال وقمع اليمنيات
تقرير أممي: أسلحة الحوثيين مشابهة للإنتاج الإيراني
بريطانيا تبدأ مرحلة ما بعد «بريكست»
جونسون: الستار أسدل على بداية عصر جديد
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