وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الموقف الثابت وراديكالية المزايدين ) : كان من المتوقع أن تنبري تلك الأصوات المحمومة، التي تدور في فلك طهران وميليشياتها من المرابطين زورًا علـى خط (الممانعة والمقاومة) للتعليق على الموقف السعودي من خطة الإدارة الأمريكية للسلام، وهو الموقف الذي يرتكز على موضوعية التوازن بين حفظ الحقوق الـشرعية لـلأشقاء الفلسطينيين، مع عدم إيصاد الأبواب أمام مبادرات الحلول أيًا كان نوعها كمدخل لـلـتفاوض، الـذي يفضي إلـى الحل النهائي، وقد تجلّى ذلك بوضوح في الاتصال الهاتفي، الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين بفخامة أخيه رئيس السلطة الفلسطينية، وأكد فيه موقف المملكة الـثابت من القضية منذ الملـك المؤسس - طيب الله ثراه-، ووقوفها مع حقوق الـشعب الفلسطيني، ودعمها لخياراته، وكل ما يحقق آمالـه وتطلعاته، وأنها لن تقبل إلا بما يقبل به الفلسطينيون، ثم ما جاء في البيان، الذي صدر عن وزارة الخارجية، وأكد تقدير الرياض لجهود إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تشجع المملكة على البدء في المفاوضات المباشرة لإحلال السلام تحت رعاية الولايات المتحدة، وصولًا إلـى الحل الـعادل والـشامل للقضية الفلسطينية.وهو موقف ينسجم تمامًا مع مواقف هذه البلاد على مر التاريخ في نصرة الشعب الفلسطيني، ودعمه في مختلف المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة.وأكدت : وكان من الطبيعي أن تتخذ السلطة الفلسطينية الموقف، الذي تراه من خطة ترامب بصفتها الطرف الـرئيس في الـقضية، ويلـزم أن تتخذ ما يعزز موقفها التفاوضي، لكن جوقة طهران التي تعودتْ الاتجار بالقضية الفلسطينية، وعرضها دومًا في بازار مشروعاتها، تريد من المملكة موقفًا راديكاليًا، ينسجم مع أهوائها، حتى لـو كان يوصد كل أبواب الحلـول، وهو ديدن كل المزايدين ممن يوظفون فلـسطين كمسمار جحا في أجنداتهم، وإلا فإنها ستتهم بتبني صفقة الـقرن، وبيع القضية إلـى ما هنالك من قائمة الاتهامات المعتادة، الـتي تفصح عن حرص أولـياء طهران على إبقاء هـذا الـصراع، الذي يقتاتون منه مشتعلًا لاستغفال شعوبهم باسم المقاومة والممانعة، لأن آخر ما يفكر فيه هـؤلاء هو مأساة الشعب الفلسطيني ومعاناته.وختمت : غير أن الأغرب أن كل السهام تنهال على الموقف السعودي دون سواه، رغم أنه لا يختلف عن مواقف مجمل دول الخلـيج، والـكثير من الـدول الـعربية الـساعية لـلـسلام، وهم بهذا الاستفراد لا يدركون أنهم يؤكدون ثقل المملكة ومواقفها في قضايا المنطقة والعالم، فيما هم يريدون أن ينتقصوا منه!.// يتبع //06:02ت م0005