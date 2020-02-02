و أفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قوة الموقف العربي ) : في موقف عربي واحد ، جاء الرفض العربي بالإجماع للخطة الأمريكية للسلام ، والتي عُرفت بـ “صفقة القرن”، لمخالفتها لمرجعيات عملية السلام المرتكزة على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث أكد وزراء الخارجية في اجتماعهم الطارئ على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وحق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967م، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.وواصلت : منطلقات الموقف العربي الموحد جاءت واضحة في هذا الرفض القاطع لخطة واشنطن، باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، ومن ثم دعوة الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل ، والتي تتوافق معها مبادرة السلام العربية بشأن الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ، وأن السبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف.وختمت : لقد أكدت المملكة موقفها الثابت تجاه هذه الثوابت، والدعم المستمر للصمود الفلسطيني ، وهو ما شدد عليه سمو وزير الخارجية ، بأنه في الوقت الذي تدعم فيه المملكة الجهود والمبادرات لدفع عجلة التفاوض للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فإنها تؤكد على أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حلٍ عادلٍ يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وبما يحقق السلام الدائم.// يتبع //06:02ت م0006