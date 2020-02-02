وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان : ( التبعات الاقتصادية لـ«كورونا» ) : لا مزيد من التعليقات على موضوع انتشار مرض كورونا الخطير وتهديداته لحياة الملايين من البشر، فهناك اليوم ملايين من الصور والتعليقات والمقالات التي توضح ذلك، والجهود الهائلة التي تبذلها دول العالم كافة من أجل احتواء المرض وإيضاح حقيقة تلك المخاطر، فبعد ظهور حالات أولى مؤكدة بانتقال الفيروس بين البشر خارج الصين وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 8100 حالة حول العالم، متجاوزا عدد المصابين بفيروس سارس قبل 17 عاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس الماضي اعتبار المرض وانتشاره كحالة طوارئ صحية عامة وتم اتخاذ القرار، الذي يعد أعلى مستوى من التحذير. وفي ظروف صحية كهذه فإن الحديث عن التأثيرات الاقتصادية يأخذ منحى آخر تماما، فلقد أشارت المنظمات الاقتصادية العالمية مرارا وتكرارا إلى أن الاستدامة الاقتصادية مرهونة دائما بالحالة الصحية العامة، وأن الازدهار الاقتصادي صنو التحسن والاستثمار في الصحة العامة، لهذا تعد قضايا الصحة وتناقش في مؤسسات اقتصادية مثل البنك الدولي الذي يناقش الدول كثيرا في مسائل مثل الإمدادات المائية الصحية، والتخلص من النفايات، وقضايا أخرى كثيرة، ويهتم بأي تطور على هذا الصعيد.وأشارت : فانتشار الأمراض الخطيرة له أبعاد اقتصادية خطيرة أيضا، فلقد تسببت الأمراض والأوبئة في تبعات اقتصادية حادة فمثلا تسبب مرض سارس في استنزاف نحو 33 مليار دولار أو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2003. وفي حالة انتشار مرض كورونا مثلا سنجد أن نمو الاقتصاد الصيني سيتأثر بحدة وربما يتراجع 5 في المائة كما يشير بعض المحللين، وعند النظر في الأسباب التي تجعل هناك ترابطا بين مرض خطير سريع الانتشار مثل "كورونا" وبين النمو الاقتصادي نقرأ مثلا أن كثيرا من الشركات العالمية قرر إغلاق مصانعه، وقامت خطوط طيران باتخاذ قرارات تعليق أو تقليص رحلاتها إلى الصين، وطلبت دول كثيرة من مواطنيها عدم السفر إلى الصين. هكذا يتضح حجم المأساة الاقتصادية التي حلت بالصين، التي عليها أن تكافح ضدها، لكن هذا الكفاح وُجه حاليا نحو إيقاف انتشار المرض والسيطرة عليه، وهو التحدي الذي سيجعل الصين توجه كثيرا من مواردها الاقتصادية حالا إلى هذا، مؤجلة عديدا من القضايا التي تتعلق بطموحاتها التجارية. وهنا لا شك أن الاستثمارات العالمية للصين ستتأثر، وهكذا فإن المشهد ينبئ بأن انتشار مرض كورونا الخطير ستتبعه موجة أخرى من التبعات الاقتصادية العالمية، فمثلا أعلنت المجموعة الإندونيسية، التي تملك أكبر أسطول جوي في جنوب شرق آسيا تعليق رحلاتها إلى الصين وهذا معناه توقف أكثر من مليون سائح صيني عن زيارة إندونيسيا وهذا بلا شك له آثار اقتصادية في إندونيسيا حتى لو لم يزرها مرض كورونا. ولكن الآثار لن تقف هنا فقد أشارت تقارير إلى أن الخوف من خطر المرض وتأثيراته العالمية سيجعل الناس تبدأ بسحب أموالها، وهذا ستكون له آثار في الاستثمارات العالمية التي تعاني حتى الآن مشكلات وصعوبات تتعلق بتدني أسعار الفائدة. وبدأت الانعكاسات فعليا مع تراجع الأسهم العالمية نهاية الأسبوع الماضي وانخفضت أسعار النفط وارتفعت أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب.لهذا تظل الاستدامة الاقتصادية والنمو المستدام ذات علاقة مباشرة بالصحة العامة، ولهذا فإن الإنفاق على الصحة العامة، وتنمية القدرات الصحية في الدولة وقدرتنا على منع انتشار الأمراض الخطيرة، سواء في المطارات أو في المدارس أو الجامعات، هذا الإنفاق هو جزء لا يتجزأ من "رؤية المملكة 2030" في استدامة الازدهار.// يتبع //06:03ت م0007