مانيلا 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأعلنت الفلبين اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي في مؤتمر صحفي :" إن المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، توفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي".وأضاف خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.يذكر أن الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا.// انتهى //07:25ت م0009