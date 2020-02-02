ولنجتون 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسفرضت نيوزيلندا إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا إذ فرضت على مواطنيها والمقيمين الدائمين العائدين إليها الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى البلاد.وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أردرن اليوم أن بلادها فرضت حظرًا مؤقتًا على دخول الأجانب القادمين من الصين أو الذين توقفوا بها مؤقتًا أثناء السفر.وقالت أردرن في بيان لها اليوم " إنه من المهم بشكل حيوي أن نحمي مواطني نيوزيلندا من الفيروس وأن نقوم بدورنا في المجهود العالمي لاحتوائه"، مضيفةً أن نيوزيلندا بوابة إلى المحيط الهادئ، ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار خلال عملية صنع القرار.ولم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا حتى الآن.// انتهى //08:18ت م0010