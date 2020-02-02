الجزائر 8 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 2 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر بدعوة من نظيره عبدالمجيد تبون، مبينةً أن المباحثات التي سيعقدها الجانبان ستركز على تنسيق المواقف في الملفات الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية.وتناولت إعلان وزارة الخارجية الجزائرية استغرابها من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول ممارسات الاستعمار الفرنسي للجزائر، مؤكدةً أن ما نسب إلى الرئيس الجزائري خلال مباحثاته مع أردوغان جرى إخراجها عن سياقها.وفي الشأن الليبي، تناولت صحف الأحد تجديد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة دعوته للتعجيل بالحوار السياسي بين طرفي الصراع، منتقدةً استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا بالرغم من تفاهمات مؤتمر برلين الشهر الماضي.وأبرزت إعلان رفض جامعة الدول العربية لـ"صفقة القرن"، مؤكدةً أن مبادرة السلام العربية بنصها الذي أقر عام 2002 هي أرضية أي مسار لحل النزاع العربي الإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل والعادل.// انتهى //10:45ت م0029