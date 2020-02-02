الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساختتمت الهيئة العامة للطيران المدني مشاركتها في الندوة الإقليمية حول "الابتكار والأمن الإلكتروني" التي أقيمت خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2020 بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة، برعاية أساسية من الهيئة إيمانا بأهمية مشاركة الخبرات والتجارب في مجالي الابتكار والأمن الإلكتروني.وطرحت الهيئة ورقة عمل استعرضت فيها رؤية الهيئة نحو أهمية التقنية وأمن الطيران في الوقت الذي تحقق فيه المملكة نموا متصاعدا في القطاع الذي استطاع تجاوز 100 مليون مسافر في 28 مطاراً داخلياً ودولياً وضرورة مواكبة ذلك بصنع تزامن بيئة تقنية باستخدام أحدث المعايير العالمية التقنية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل نسبة إجراءات السفر باستخدام السمات الحيوية للمسافرين والاستفادة من تجارب الغير.وأكدت الورقة أن زيادة التوسع في المطارات والتحول الرقمي يتطلب توفير معلومات وتكامل مع الجهات الخارجية مع الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة، وبات ضروريا التصدي للهجمات الإلكترونية واستخدام المعايير اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات الذي أصبح ضرورة وليس خياراً.كما شاركت الهيئة في المعرض التفاعلي الذي يقام على هامش الندوة وتعرض فيه أحدث تقنيات الصناعة في مجال أمن الطيران المدني ومجموعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن الطيران المدني، إذ شكلت فرصة للمشاركين للتعرف والتواصل مع المصنعين ومقدمي الخدمات ذات العلاقة.وتأتي الندوة بتنظيم من المنظمة العربية للطيران المدني بشراكة مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني واللجنة الأفريقية للطيران المدني، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك يمثلون ما يقارب 40 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.// انتهى //11:00ت م0030