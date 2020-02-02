الحناكية 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسقدم التجمع الصحي بمحافظة الحناكية خدماته الطبية والعلاجية لأكثر من 319 ألف مراجع خلال عام 2019م، من بينهم أكثر من 29772 مراجعاً للعيادات الخارجية، و 86852 حالة استقبلها قسم الطوارئ.فيما استقبل قسم التنويم 1693 مريضاً، وإجراء 613 عملية جراحية عامة, إضافةً لعمل 23709 فحوصات مخبرية، وإجراء 13845 صورةً إشاعية، والتعامل مع 342 حالة ولادة, وبعيادات الأسنان استقبلت 5693 مراجعاً، و 4022 جلسة غسيل كلى، وصرف 172731 وصفة دوائية، و 2634 جلسة علاج طبيعي، فضلاً عن استقبال التجمع لـ 769 حالة مصابة من الحوادث، وتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم، فيما بلغت حالات إنقاذ الحياة 141 حالة.يذكر أن مراجعي مستشفى الحناكية العام بلغ 120646 مراجعاً، وبلغ مراجعي المراكز الصحية 198362 مراجعاً.// انتهى //11:06ت م0032