أبها 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها غداً، عدة محاضرات في بعض مساجد أبها.وتأتي المحاضرة الأولى بعنوان "حب النبي صلى الله عليه وسلم"، وذلك بجامع ابن عبدالوهاب في حي البصرة بأبها، فيما تقام المحاضرة الثانية بعنوان " تفسير قوله تعالى .. قد أفلح من زكاها"، بجامع شوحط، والمحاضرة الثالثة بعنوان" أهمية الصلاة "، وذلك بجامع عمر بن الخطاب بقرية آل لشرم.// انتهى //11:09ت م0034