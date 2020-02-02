المدينة المنورة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساختتم أمس, دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمنطقة المدينة المنورة في المباراة النهائية التي فاز فيها فريق الرمح على فريق الهلال بنتيجة 0-1 .وبعد نهاية المباراة, جرى تتويج فريق الرمح بطلًا لهذه النسخة بحضور رئيس الرابطة عادل الفقي, فيما كرّم فريق الهلال بجائزة المركز الثاني, بالإضافة للاعبين المتميزين والإدارات والجهات المتعاونة مع رابطة فرق الأحياء.وشهدت منافسات الدوري التي انطلقت الشهر الماضي تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، مشاركة 35 فريقاً تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، تأهل من خلالها فريقان عن كل مجموعة إلى دور الـ 16.// انتهى //11:15ت م0036