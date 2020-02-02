سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي يلتقي مسؤولاً سودانياً
الأحد 1441/6/8 هـ الموافق 2020/02/02 م واس
القاهرة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش ، الليلة الماضية ، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية الدكتور عمر قمر الدين إسماعيل ، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية بالقاهرة .
وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل تطويرها في شتى المجالات .
وأكد قرقاش على دعم دولة الإمارات للسودان في المرحلة الانتقالية التي يمر بها، متمنياً أن يتجاوز السودان العقبات الحالية وتتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح .
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11:19ت م
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