القاهرة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش ، الليلة الماضية ، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية الدكتور عمر قمر الدين إسماعيل ، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية بالقاهرة .وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل تطويرها في شتى المجالات .وأكد قرقاش على دعم دولة الإمارات للسودان في المرحلة الانتقالية التي يمر بها، متمنياً أن يتجاوز السودان العقبات الحالية وتتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح .// انتهى //11:19ت م0038