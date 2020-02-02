أبها 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واستستضيف جامعة الملك خالد أندية الجامعات السعودية الطلابية، في فعالية تحت عنوان "ملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية "، الذي تنظمه الجامعة مطلع شهر شعبان المقبل.وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبد الله آل عضيد، أن الملتقى يركز على تبادل الخبرات والمشاركات فيما بين العاملين والمشاركين في برامج الأندية، وذلك من خلال تهيئة الفرصة للتشارك والتعاون والتكامل لتحقيق محاور وبرامج الرؤية الطموحة ومناقشة التحديات والمحفزات في عمل الأندية الطلابية.وأشار آل عضيد إلى أن الملتقى سيناقش عدة محاور منها دور الأندية الطلابية في تحقيق برامج رؤية 2030، والتحديات والمحفزات في عمل الأندية الطلابية، إضافةً إلى التعاون والتكامل في عمل الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، والتجارب والمنجزات المميزة والرائدة للأندية الطلابية في الجامعات السعودية، وتستقبل الجامعة أوراق العمل على البريد الإلكتروني : yaageel@kku.edu.sa حيث سيكون هناك جوائز لأفضل 3 معارض مشاركةً وأفضل 3 تجارب رائدةً وإبداعية.// انتهى //11:27ت م0041