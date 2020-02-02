رام الله 8 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 2 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية التي أكد خلالها أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي الأولى للمملكة منذ تأسيسها وتأتي على رأس أولويات سياستها الخارجية.وأشارت إلى تأكيدات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن فلسطين حصلت على الدعم العربي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ ، حيث أن الدول الإسلامية والأوروبية وغيرها كان تراقب ما سوف يخرج عن هذا الاجتماع.وسلطت صحف الأحد الضوء على كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، مؤكدًا رفضه القبول بضم القدس لإسرائيل إطلاقًا، وأن لا يسجل التاريخ عليه أنه باع القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية.وأولت اهتمامًا بتأكيدات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ثوابت المملكة لا تتبدل، وأنه لا مساومة عليها، ولا تعامل مع أي مبادرة تطرح دون ثوابت ضامنة لكل حقوق الشعب الفلسطيني.وأوردت تنديد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، برؤية إدارة ترامب للسلام بالشرق الأوسط، بينما حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دعم القانون الدولي ومنع إسرائيل من ضم أراضٍ في الضفة الغربية ، معرجةً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" .// انتهى //11:28ت م0042