نجران 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم برنامج "مسابقات" في أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات بمدارس الأحياء التعليمية بالمنطقة.وتستهدف المسابقات أندية مدارس الأحياء الترفيهية التعليمية بمنطقة نجران - بنات - بجميع المراحل الدراسية، بهدف تعزيز قيم المواطنة، وترسيخ قيم الإسلام، وتنمية مهارات التعلم والتواصل وتعزيز القدرات ومهارات القراءة واستثمار أوقات فراع الطلاب والطالبات.// انتهى //11:33ت م0043