عام / تعليم نجران يطلق مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات
الأحد 1441/6/8 هـ الموافق 2020/02/02 م واس
نجران 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم برنامج "مسابقات" في أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات بمدارس الأحياء التعليمية بالمنطقة.
وتستهدف المسابقات أندية مدارس الأحياء الترفيهية التعليمية بمنطقة نجران - بنات - بجميع المراحل الدراسية، بهدف تعزيز قيم المواطنة، وترسيخ قيم الإسلام، وتنمية مهارات التعلم والتواصل وتعزيز القدرات ومهارات القراءة واستثمار أوقات فراع الطلاب والطالبات.
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11:33ت م
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