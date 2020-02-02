تونس 8 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 2 فبراير 2020 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على استمرار الخلاف بين رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول التشكيلة المنتظرة للحكومة التونسية القادمة وطبيعة الحزام البرلماني الداعم لها، في ظل تمسك حركة النهضة بإشراك حزب "قلب تونس" في الحكومة المنتظرة.وتوسعت في الحديث عن الزيارة التي يبدأها الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم إلى الجزائر، التي يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مشيرةً إلى الأوضاع الإقليمية والدولية التي تجري فيها الزيارة.وكتبت صحف الأحد في الشأن المغاربي، عن زيارة المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى بنغازي الليبية للقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وتأكيد سلامة الحاجة إلى تفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في ليبيا.وأبرزت في الشأن العربي، إعلان جامعة الدول العربية رفضها لـ"صفقة القرن"، مؤكدةً مخالفة "الصفقة" مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.واهتمت صحف تونس دوليًا، ببدء بريطانيا أمس مسارها الجديد خارج الاتحاد الأوروبي في ظل تحديات جديدة، وإعلان السلطات الصحية في الصين ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 259 شخصًا فيما أعلنت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على دخول الأجانب اللذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.// انتهى //12:30ت م0063