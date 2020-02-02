بغداد 8 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 2 فبراير 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي, مبرزةً ردود الفعل المختلفة بهذا الشان, لاسيما موقف الأمم المتحدة المعلن على لسان ممثلتها في بغداد.ونوهت بالتعهدات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي محمد علاوي ومن بينها العمل على إجراء انتخابات مبكرة وإحالة ملفات الفساد على القضاء وتشكيل حكومة من الكفاءات، وتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة، مشيرةً إلى مطالبة المكلف برئاسة الحكومة الجديدة بمواصلة التظاهر حتى تحقيق المطالب.وتطرقت صحف الأحد إلى الدعوات المطالبة بوقف استخدام العنف المفرط ضد المحتجين في ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد, وبإجراء إصلاحات جذرية سريعة, لاسيما بعدما مضى على بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح أربعة أشهر.// انتهى //12:49ت م0065