الجبيل 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، تاسع سباقاته للموسم الحالي، بدعم نادي الفروسية بالرياض، بحضور مدير عام ميدان فروسية الجبيل راشد القحطاني وأعضاء إدارة الميدان وملاك الخيل .واشتمل السباق على أربعة أشواط، بلغ كل شوط مسافة 1600 متر، وأسفرت نتائج السباق عن فوز الحصان "شقحان" بالمركز الأول في الشوط الأول المخصص للجياد المحلية "كسبت"، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس مواليد 2017م، حصل على المركز الأول الحصان "اسكوبار"، أما الشوط الثالث المخصص لحصن وأفراس مفتوح الدرجات فحقق المركز الأول الحصان "دهاق" ، فيما فاز بالشوط الرابع المخصص لحصن وأفراس مفتوح الدرجات 4 سنوات فأكثر، الجواد " ثنوى الزريق".وفي ختام السباق سلم مدير عام الميدان كأس دعم نادي الفروسية لمالك الفرس "ثنوى الزريق" الفائز بالمركز الأول في الشوط الرابع.// انتهى //12:59ت م0069