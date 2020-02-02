تونس 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون بين الدولتين في عدد من المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة، كما ستمثل فرصة لمزيد التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي صدارتها الوضع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية.// انتهى //12:59ت م0070