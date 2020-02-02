الباحة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأقام ميدان فروسية مركز الجرين بمحافظة الحجرة أمس، أولى سباقاته للموسم الحالي، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد صالح السياري ووكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي ومحافظ الحجرة عبدالرحمن منسي آل عصيدان ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية وملاك الخيل .واشتمل السباق على شوطين ، بلغ كل شوط مسافة 1200 متر .وفي ختام السباق سلم وكيل إمارة الباحة الكأس للفائزين بالمراكز الأولى, كما تم تكريم الجهات المشاركة واللجان العاملة.// انتهى //13:11ت م0072