سكاكا 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في مركز التميز 21 برنامجا تدريبيا للمشاركين والمشاركات في جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للتميز التعليمي والمؤسسي.وأوضح مدير مركز التميز خالد بن طايع البلوي أن البرامج ينفذها مدربين ومدربات يمتلكون الخبرة الفنية والعلمية، وسبق وشاركوا في جائزة التميز الوزارية، وهي متاحة لجميع الفئات المشاركة حسب رغبتهم واحتياجهم وتهدف إلى تهيئتهم للمشاركة في الجائزة وتدريبهم ليتسنى لهم الاستعداد لتجهيز ملفات المشاركة وتحقيق الشواهد المطلوبة.مبيناً أن البرامج التدريبية المطروحة للبنين هي "المعلم المتميز، الموظف الإداري، المبادرات والتجارب، الطالب المتميز، الخدمات التعليمية المتميزة، التميز المؤسسي، العمل التطوعي، المشرف المتميز، التميز المدرسي" .فيما تم طرح 12 برنامجا تدريبيا للبنات هي "الطالب المتميز، العمل التطوعي ، التميز المدرسي ، الخدمات التعليمية المتميزة، الموظف الإداري المتميز، المعلم المتميز، الطالب المتميز، الخدمات التعليمية المتميزة لوكيلات المدارس ، الخدمات التعليمية لأمينات المصادر، المعلم المتميز ، الخدمات التعليمية المتميزة لرائدة النشاط ، المشرف المتميز.// انتهى //13:12ت م0073