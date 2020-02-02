الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساحتفت جمعية "كيان" للأيتام أمس، مع أطفالها بيوم "الطفل الخليجي"، بحضور أطفال دار الحضانة الاجتماعية، وعدد من الأسر البديلة.وشارك في تنظيم الاحتفال فريق عطاء التطوعي، حيث أعد برنامجاً احتفالياً شمل أركان: الكولاج والتلوين، وذلك لعمل بصمة بطريقة القصاصات الملونة، وركن التصوير وركن ألعاب زمان، وألعاب حديثة، كما قدمت فقرات متنوعة منها "نحن نفهمكم"، حيث يتم شرح الأسماء بلغة الإشارة، وفقرة "اختر هديتك وغلفها على ذوقك".وأقامت الجمعية خلال الاحتفال محاضرة بعنوان" فن التعامل مع الضغوط "، بحضور عددٍ من الأمهات البديلات وبنات الجمعية المتزوجات وعدد من مشرفات دار الحضانة الاجتماعية، إذ تهدف إلى مُساعدة المرأة على تعلم استراتيجيات وتقنيات الوصول إلى حياة هانئة مليئة بالهدوء والانسجام والسلام، وذلك بمعرفة المعنى للضغوط والأسباب وطرق الحل.// انتهى //13:13ت م0074