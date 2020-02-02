القاهرة 8 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 2 فبراير 2020 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ (105) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعًا لها لإعداد الملف الاجتماعي الذي سيُعرض على المجلس في دورته الوزارية يوم الخميس المقبل.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها الافتتاحية أمام الاجتماع أهمية الموضوعات التنموية والاجتماعية المعروضة ضمن الملف الاجتماعي لهذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصًا إعداد الجوانب الاجتماعي للملف الاجتماعي للقمة العربية القادمة مارس 2020.وأشارت إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن بنودًا في مقدمتها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة بين الدورة السابقة والدورة الحالية في الشق الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ قرارات المتعلقة بالنشاط الاجتماعي للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن بندًا حول التعاون العربي الدولي في المجالات التنموية والاجتماعية، والنظر في تقارير وقرارات الدورة الأولى للمجلس العربي للسكان والتنمية التي عُقدت في الأردن في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر الماضي، وكذلك تقارير وقرارات الدورة الـ (39) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذي عُقد في الأردن في ديسمبر الماضي.وأفادت أبو غزالة أن لبنان طلبت بندًا يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عُقدت في بيروت في يناير عام 2019م، لافتةً النظر إلى أهمية دراسة هذه البنود، وإعداد مشاريع القرارات الخاصة بها، ورفعها إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الأربعاء المقبل.من جانبه أوضح رئيس الدورة السابقة للمجلس وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد بفلسطين أنور حمام أن تولي بلاده رئاسة الدورة السابقة الـ (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة عام هو تأكيد من الدول العربية على مكانة فلسطين في العمل العربي المشترك.ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية غدًا الاثنين لمناقشة الجوانب الاقتصادية في مشروعات القرارات، ثم اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم الخامس فبراير المقبل، على أن تختتم الاجتماعات يوم السادس من فبراير باجتماع للمجلس على المستوى الوزاري.كما سيُعقد على هامش الاجتماع الوزاري اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنمية والاقتصادية.// انتهى //13:14ت م0075