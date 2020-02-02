الكويت 8 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 2 فبراير 2020 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 4ر38 نقطة ليبلغ مستوى 5ر6286 نقطة بنسبة 61ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر203 ملايين سهم جرت من خلال 8996 صفقة نقدية بقيمة 3ر30 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6ر53 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4868 نقطة بنسبة 09ر1 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 2ر165 مليون سهم جرت عبر 5131 صفقة نقدية بقيمة 4ر8 ملايين دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر31 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر7001 نقطة بنسبة 45ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر38 مليون سهم جرت عبر 3865 صفقة بقيمة 9ر21 مليون دينار.// انتهى //13:20ت م0076